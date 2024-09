Sebastiano Nela, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha preso ottimi giocatori, ma non solo il Napoli. Anche le altre big hanno fatto molto bene in questa sessione. Juventus, Roma e Fiorentina sono cresciute, l'Inter aveva poco da fare. Finalmente s'è chiuso il mercato e dovremo aspettare la miglior condizione di tutti i giocatori.

Adesso è presto per esporsi, ciò che potrebbe fare la differenza è la testa di alcuni giocatori e di alcuni ambienti. Conte ha un vantaggio, quello di poter preparare una gara a settimana. Le coppe tolgono qualcosa, ma quando vinci in coppa la fatica la recuperi con l'entusiasmo", ha concluso.