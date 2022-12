Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Sebino Nela ha parlato a proposito della ripresa del campionato italiano ormai alle porte, definendo la Serie A "senz’altro ancora aperta. Non ci sono precedenti per una sosta per il Mondiale durante la stagione e non sappiamo, perciò, che effetti possa avere nella testa e nelle gambe delle singole squadre. Il Napoli è favorito, ma in diverse possono tentare la rincorsa.