Potrebbe esser stato l'ultimo derby della Mole tra Allegri e Juric. Di certo non la ricorderemo come una sfida memorabile, considerando che tra granata e bianconeri non c'è stata molta consistenza tecnica. La Juve ha colpito un palo con Vlahovic, i granata si sono resi pericolosi con le chance per Sanabria e Lazaro, ma il punto a testa è tutto sommato giusto. Considerando che i bianconeri si trovano a 20 punti dalla vetta, sono aritmeticamente fuori dalla lotta scudetto.