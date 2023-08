Cher Ndour racconta oggi su La Repubblica il passaggio dalle giovanili alla prima squadra in una realtà estera, come quella del Benfica, prima del passaggio recente al Paris Saint-Germain. "Se entri pensando di essere il fenomeno di turno ti mettono subito una croce sopra. Ho legato con Joao Mario, che è stato all’Inter: parlava italiano, mi ha fatto i complimenti per la convocazione, è stato bello. Io in Serie A? Ho tanti anni di carriera davanti a me. Chissà, a 30 anni magari potrei giocarci (ride). Offerte dall’Italia? Qualcuno che mi ha cercato c’è stato, ma mai nulla di concreto".