Luciano Spalletti perde un altro pezzo dopo il forfait per infortunio di Federico Chiesa, ufficializzato ieri, il giorno dopo che Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo avevano lasciato il ritiro di Coverciano per i noti fatti riguardanti il caso scommesse. Il ct azzurro dovrà fare a meno anche di Mattia Zaccagni, il cui obiettivo era provare a recuperare per la gara contro l'Inghilterra di martedì prossimo. Niente da fare: il laziale ha alzato bandiera bianca.