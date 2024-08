Hakan Calhanoglu è regolarmente presente nella lista dei convocati della Turchia. Il centrocampista dell'Inter, capitano della propria nazionale, è nella lista dei giocatori chiamati dal ct Montella per la sfide contro Galles e Islanda, in programma la prossima settimana e valide per la Nations League.

A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. #BizimÇocuklar 🇹🇷 pic.twitter.com/l5vX4ERV8H — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) August 30, 2024