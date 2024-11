Ultima con quattro punti in classifica dopo il ko incassato al 93' per mano della Scozia, la Polonia è stata retrocessa nella divisione B della Nations League. Un risultato deludente che non fa fare un passo indietro al ct Michal Probierz: "Anticipo le domande: non ho intenzione di dimettermi - ha puntualizzato in conferenza stampa l'allenatore prima che i giornalisti prendessero la parola -. Penso che stiamo andando nella direzione giusta. C'è un cambiamento generazionale nella nostra selezione, sarà dura e per questo dovremo essere pazienti".