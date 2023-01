Per Luciano Spalletti Napoli-Roma è uno "scontro diretto fra condomini". Il tecnico degli azzurri è intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida del Maradona. Un altro step nella corsa allo scudetto. "Sarà una gara tutta da gustare tatticamente e come individualità ed i 3 punti sono sempre un bottino da portare a casa. In cosa si differenzia dalle altre partite? In pochissime cose. Ogni partita è difficile, questa di più per quel discorso su quel condominio": Per Spalletti il suo Napoli è come "un ciclista che sa di doversi confrontare con altri altrettanto forti, se non più forti, e deve imparare a stare dritto sui pedali. Mai seduti perché si spinge meno, e c'è da pedalare forte fino in fondo".