Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa della sfida alla Cremonese: "Non gli sfugge mai la partita, è difficile dargli il colpo del ko, hanno sempre reazione, sanno difendersi e ripartire palla a terra o col gioco lungo con Ciofani che cattura qualsiasi pallone e lo rende giocabile per far salire i compagni. Hanno messo in difficoltà anche Inter, Juve e Milan".