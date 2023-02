Dopo la vittoria in casa dello Spezia grazie alla quale il suo Napoli ha allargato ulteriormente il margine sulle inseguitrici, il tecnico Luciano Spalletti, intervistato da DAZN, vuole aspettare gli altri risultati della giornata prima di dare bilanci consuntivi: “I punti di vantaggio sono sedici ma le altre devono giocare. All'inizio nessuno era convinto che avremmo fatto un filotto così. Nessuno. E ora nessuno pensa che altre squadre possano rifare filotti simili. Ma se è successo a noi... Abbiamo il dovere di ripeterci, andare avanti. Nella vita ci sono momenti in cui o aspetti o giochi al raddoppio e noi non abbiamo dubbi".