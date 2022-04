Dopo la prova maiuscola offerta contro il Sassuolo, Dries Mertens dà sfogo a tutta la sua frustrazione ai microfoni di DAZN per l'amaro finale di stagione del suo Napoli: "Tutta la squadra è delusa, in nove anni che sono qui questo è quello dove ho provato più delusione. Non aver vinto il campionato è un peccato, anche perché le altre squadre non erano più forti di noi. Juve, Lazio, Roma, Atalanta sono tutte dietro di noi; dobbiamo alzare la testa, andiamo in Champions e speriamo di poter combattere nuovamente l'anno prossimo. Anche se dobbiamo fare bene le cose con la testa. Abbiamo sognato e abbiamo sbagliato tutti, oggi però era una partita dove non dovevamo mollare. Questa è una piazza calda, ma bisogna sempre stare insieme, nei momenti belli e brutti. Speriamo che l'anno prossimo arrivino giocatori forti e che facciamo belle cose. Ho visto le altre squadre: la Juve negli altri anni era fortissima e abbiamo fatto belle cose, ma quest'anno le altre non erano più forti di noi".