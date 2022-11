Il Napoli pianifica la preparazione per la ripresa post-Mondiali del campionato, che vedrà i partenopei opposti all'Inter nel primo match del 2023. Secondo il sito Gonfialarete.com, la formazione di Luciano Spalletti partirà il 28 novembre per la Turchia, nello specifico ad Antalya, in una zona vicina al mare e climaticamente ritenuta ideale. In questo periodo il Napoli disputerà tre amichevoli contro squadre che sosterranno il loro training in quell'area. Il 13 dicembre la squadra il Napoli farà rientro a Napoli dove disputerà altre tre amichevoli fino al 23 dicembre. In seguito ci sarà prima la sosta natalizia e poi riprenderanno gli allenamenti per preparare la sfida coi nerazzurri.