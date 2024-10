Con la vittoria di misura ottenuta sul Lecce, il Napoli mette momentaneamente cinque punti di distacco tra sé e l'Inter, impegnata domani contro la Juventus. Un vantaggio di tutto rispetto alla vigilia di un ciclo di gare complicato per gli azzurri di Antonio Conte, che partirà e si concluderà a San Siro con le sfide con Milan e Inter.

Alex Meret, portiere dei partenopei, esprime però grande sicurezza in merito in conferenza stampa: "Siamo in grande fiducia proveremo a sfruttalo. Andremo a Milano per vincere e poi penseremo alle altre partite. Vogliamo continuare così anche se ci saranno altre gare che ci metteranno alla prova".