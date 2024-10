Nel pre partita di Napoli-Como, Stanislav Lobotka si è concesso ai microfoni di DAZN. "Penso che mister Conte abbia cambiato la nostra mentalità. È un allenatore spettacolare, ha dato il massimo. Siamo una squadra unita, combattiamo e lavoriamo l'uno per l'altro. È importante lavorare di squadra per raggiungere il successo", le sue parole.

Il centrocampista ha parlato anche di Zielinski, passato in estate all'Inter. "McTominay è un grandissimo giocatore e un bravissimo ragazzo. È diverso da Zieliński nel modo di giocare, ma ha grandi qualità, lavora e lotta per la squadra, fa di tutto per noi - ha aggiunto -. Noi vogliamo aiutarlo ad adattarsi al nostro stile di gioco".