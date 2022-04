Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, non si abbatte dopo sconfitta interna contro la Fiorentina. L'azzurro, attraverso i propri social, manda un messaggio a tutta: "Non si deve e non si può mollare! Forna Napoli Sempre", con gli azzurri che dovranno vincere le ultime sei gare per tenere vivo il sogno Scudetto.