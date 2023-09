Dopo la vittoria di Braga in Champions League, Rudi Garcia, allenatore del Napoli, cerca la scossa in campionato nel match contro il Bologna. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei campioni d'Italia chiarisce quello che l'obiettivo della sua squadra: "L'ho già detto all'inizio, un club come il Napoli deve essere ogni anno in Champions, dobbiamo finire tra i 4. Poi è chiaro quando hai ambizioni e sei campione d'Italia, l'ambizione è difendere con gli artigli lo Scudetto che abbiamo sul petto. Vediamo, per ora siamo quinti e non ci va. Pensiamo solo a domani".