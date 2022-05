Protagonista della conferenza stampa indetta ieri dal Napoli per dar voce allo staff tecnico di Luciano Spalletti, Marco Domenichini ha tracciato un bilancio della stagione degli azzurri che, dopo aver accarezzato l'idea di vincere il terzo scudetto della loro storia, si sono dovuti 'accontentare' di un piazzamento nelle prime 4: "Di scontato non c’è nulla, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo nonostante le difficoltà stagionali. Può dispiacere non aver vissuto un sogno, ma dobbiamo essere contenti dell’operato della squadra", le parole del vice dell'ex allenatore dell'Inter.