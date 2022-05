Intervenuto nel corso della presentazione del ritiro 2022 del Napoli a Dimaro-Folgarida, il presidente Aurelio De Laurentiis ha svelato dei retroscena sulle intenzioni dei club di Serie A per mantenere la preparazione durante i Mondiali in Qatar: "Una precisazione: c'è il periodo del mondiale, senza l'Italia, ma vedendo il calendario non c'è dubbio che in semifinale o in finale non ci saranno tutte le squadre, quindi molti rientreranno. Dal 23-24 novembre noi stiamo cercando di organizzarci con altre squadre per fare qualcosa... Si era parlato di Usa, Emirati, forse Nord Africa, stiamo vedendo e studiando, c'è una commissione di Lega che valuta le opportunità, poi è chiaro che non puoi convincere tutte a seguire un certo protocollo e qualcuno si organizzerà o si è già organizzato in un altro modo. Noi non possiamo stare fermi dal 15 novembre al 6 gennaio, dovremo essere pronti e pettinati per non soffrire".