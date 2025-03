Antonio Conte promette battaglia fino alla fine anche dopo il pareggio del Napoli a Venezia che potrebbe aprire la strada all'allungo dell'Inter, stasera impegnata nella difficile trasferta di Bergamo con l'Atalanta che sogna l'aggancio alla vetta: "Noi partiamo dal presupposto che non guardiamo gli altri - la premessa del tecnico salentino in conferenza stampa a margine dello 0-0 del Penzo -. Il pareggio è una mezza sconfitta, poi ci sono pareggi e pareggi: oggi ci va stretto, in una situazione difficile, contro una squadra che è penultima, ma che meriterebbe una posizione diversa. Dovevamo essere più incisivi, vince chi fa gol. Mancano nove partite, cercheremo di dare fastidio fino alla fine, lottando con il coltello fra i denti".