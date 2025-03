Julian Nagelsmann, ct della Germania, ha deciso di convocare per la prima volta Yann Bisseck nella Nazionale maggiore. Il commissario tecnico ha parlato di lui ai microfoni di DW.com.

"Lo considero un grandissimo talento, può portare molto alla squadra dal punto di vista tecnico. Parliamo di un giocatore con un percorso interessante e positivo - le sue parole -. Si presenta come un ragazzo molto positivo, con un buon carisma e una personalità allegra. È evidente che ha una grande passione per il calcio e per la nazionale".

