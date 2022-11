L'Italia non è il Paese adatto per sviluppare il talento di un giovane giocatore come Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002 del Valencia che, secondo alcuni media, sarebbe finito nel mirino dell'Inter. "Sono tifoso nerazzurro e spero sinceramente che non venga all’Inter - ha detto al Corriere del Veneto Marco Mognon, che per due anni lo ha allenato nei Pulcini del Giorgione -. Perché è giovane e noi, qui in Italia, purtroppo i giovani non li facciamo giocare".