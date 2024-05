C'è anche il gap con l'Inter tra gli argomenti affrontati da Yunus Musah durante l'intervista rilasciata a SportMediaset. Il centrocampista del Milan si è così espresso sulla differenza di valori tra i rossoneri e i freschi campioni d'Italia nerazzurri: "Dobbiamo migliorare in tutti i reparti se vogliamo diventare la miglior squadra in Italia. Dobbiamo lavorare su tutto. Dobbiamo avere l'ambizione di migliorare sempre. Quest'anno siamo arrivati secondi, l'anno prossimo dovremo fare tutto meglio per provare ad arrivare primi".