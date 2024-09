A mezzanotte, al 'Global Citizen Festival' di New York, la FIFA annuncerà le città ospitanti e gli stadi del Mundial de Clubes 2025, torneo in cui 32 squadre, tra cui l'Inter, si sfideranno dal 15 giugno al 13 luglio per incoronare il club migliore del mondo. "Sta arrivando, quindi restate sintonizzati per l'annuncio, perché ci aspettano tempi entusiasmanti", ha scritto il presidente Gianni Infantino, il promotore principale di questo progetto che deve ancora prendere forma.