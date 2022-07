Anche Ivano Bordon, secondo di Dino Zoff nell'Italia campione del mondo 1982, ricorda il trionfo di Madrid di quarant'anni fa dalle pagine del Corriere del Veneto: "Il ricordo è così vivo che sembra quasi ieri. E le celebrazioni e le iniziative sono un po’ la conferma di quello che siamo riusciti a fare. Il segreto del successo? Essere rimasti uniti. E poi è stato bravo Enzo Bearzot a continuare a credere in Rossi, nonostante le critiche: lui per me ha fatto tanto. Ho esordito in Nazionale nel 1978 con lui. Era una persona molto corretta, intellettualmente onesta. E quando era convinto di un’idea la portava fino in fondo. Come, ripeto, l’idea di far giocare Paolo Rossi centravanti titolare".