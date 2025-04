Che partita è Bologna-Inter per Gaby Mudingayi? L'ex centrocampista belga, che ha indossato entrambe le maglie, lo racconta ai microfoni di Derbyderbyderby.it: "Speciale. A Bologna ho giocato tanti anni, ho fatto bene. All’Inter ho firmato per un grande club, anche se sono stato sfortunato. Un infortunio gravissimo al tendine d’Achille mi ha tenuto fermo per un anno e mezzo. Però, nonostante tutto, porto nel cuore entrambe le squadre. Da questa partita passerà quasi una stagione: sarà combattuta fino all’ultimo".

All’Inter hai giocato con campioni come Diego Milito e Javier Zanetti. Com’era lo spogliatoio dopo il Triplete?

"Quando ti chiama l’Inter, non puoi dire di no. Era un onore. Ma era un momento complicato. L’impressione era che il ciclo fosse finito, tanti stavano per andar via, c’era un po’ di incertezza. Fino a gennaio eravamo secondi dietro alla Juve, poi sono arrivati nove infortuni gravi e da lì è cambiato tutto. Abbiamo chiuso noni, e per l’Inter è un fallimento. Ma lo spogliatoio era pieno di campioni veri, gente con cui è stato un onore condividere il campo".

Hai mantenuto rapporti con qualcuno di quella squadra?

"Sì, con molti. Con Cassano mi sento ancora, anche con Zanetti. Ho avuto sempre un ottimo rapporto con tutti. Andavamo a cena insieme, c’era un bel gruppo. E quando il gruppo è sano, si sente".

Oggi l’Inter è in semifinale di Champions. La credi possibile?

"Sì. L’Inter è tra i top club d’Europa, per gioco e per rosa. Ora restano solo le squadre più forti, è vero, ma l’Inter ha dimostrato che può giocarsela con chiunque. Non si può dire che contro il Barcellona perde sicur": ormai è una realtà consolidata, che fa paura anche fuori dai confini italiani".

È il 25 maggio 2025, si chiude il sipario sulla Serie A. Mi dici le tue prime quattro?

"Allora… l’Inter vince lo scudetto, Napoli secondo, Bologna terzo – perché voglio assolutamente vederli in Champions – e quarta una tra Juventus e Atalanta. Nella mia classica ideale, invece, vorrei l’Inter prima, il Bologna secondo, la Lazio terza e il Toro quarto", chiude sorridendo.