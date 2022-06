Coordinatore del corso 'High Performance Football Coaching' all'Università di Lisbona, José Mourinho ha spiegato di come il controllo del suo ego gli abbia permesso di avere una prima stagione di successo alla Roma: "Sono diventato molto meno egocentrico, una persona che vive molto più per gli altri che per me stesso - le parole dello Special One riportate dal Daily Mail -. La Conference League mi ha fatto sentire probabilmente come non mi ero mai sentito prima, è stata la nostra Champions League".