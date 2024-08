Francesco Moriero è un doppio ex di Inter-Lecce e anche per questo è la persona giusta per parlare della gara di domani. "Indubbiamente - dice commentando il calendario dei pugliesi al Quotidiano di Puglia - è un avvio di campionato con molte difficoltà, ma le incertezze valgono per tutti, anche per le grandi. Certo, le squadre che si devono salvare devono magari approfittare di situazioni di precarietà ancora forzata, per via di un mercato ancora in coro, anche nelle formazioni più forti, per mettere un po’ di fieno in cascina. Il Genoa ce l’ha fatta. Ha inchiodato l’Inter al pareggio. Il Lecce deve crederci, non esistono le partite già decise, sarebbe inutile giocarle. Guai a scendere in campo sentendosi già battuti".

Moriero ricorda i suoi Inter-Lecce o Lecce-Inter ("Un 5-1 al Via del Mare, un 6-1 a Milano. Erano i tempi del fenomeno Ronaldo") e guarda a quello che ci sarà domani. "Il calcio è bello per la sua imprevedibilità. Un pareggio sarebbe un trionfo. Penso ad un Lecce che crederà in se stesso, magari con i nuovi arrivi già più inseriti, penso a Coulibaly, con la sua esperienza, penso alla voglia che può scoppiare dentro, nell’animo, a tutta la squadra, a vecchi e nuovi, ai giovani sulla rampa di lancio. Il mio Lecce può regalare un sorriso".