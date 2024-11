Arrivano ulteriori conferme sui rumors che vedrebbero l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti interessato all'acquisizione della SPAL. Secondo quanto riportato oggi da La Nuova Ferrara ci sono da registrare numerosi contatti negli ultimi mesi tra lo stesso Moratti e l'attuale proprietario del club che milita in Lega Pro, Joe Tacopina.

Lo stesso Tacopina sembra ad un passo dall'acquisto dei Tranmere Rovers, club che milita in League Two, campionato di quarta serie inglese, con il rapper statunitense Asap Rocky. La volontà sarebbe quella di cedere la Spal ad un cordata di rilevare il club inglese. La cordata sarebbe milanese con a capo proprio Moratti. Un ruolo chiave lo avrebbe esercitato anche Javier Zanetti con la sua Fondazione Pupi. In occasione della partita targata Operazione Nostalgia giocata al Mazza il 24 giugno 2023, l'attuale vicepresidente nerazzurro organizzò una cena benefica nel cortile del Castello estense. Tra gli invitati anche l’ex patron della SPAL, Simone Colombarini, e il suo successore Joe Tacopina.