Dopo aver donato lo stipendio ai dipendenti Saras, Massimo Moratti nel corso del 2022 è tornato a ricevere compensi come presidente dell’azienda petrolifera. L’ex patron dell’Inter, secondo la relazione della società in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ha ricevuto lo stipendio complessivo nel 2022, dopo che nell’anno precedente aveva scelto di donare 1,5 milioni di dipendenti in cassa integrazione

L’ex presidente dell’Inter nel 2022 ha percepito uno stipendio pari a 1.545.000 euro, di cui 45 mila euro come compenso fisso determinato dall’assemblea degli azionisti. Un ritorno allo stipendio pieno per Moratti, che nel 2021 aveva infatti deciso di donare 1,5 milioni ai dipendenti dell’azienda in cassa integrazione, mentre i 45mila euro come compenso fisso sono rimasti anche per il 2021.