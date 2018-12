"E' un Natale che si riempie di speranza per il prossimo anno, quella non manca mai, come la determinazione della squadra e della società di far sempre meglio, dimenticando le ultime disavventure e sperando possano servire da esperienza". Intercettato a margine della Cena di Natale dai giornalisti presenti sul posto, tra cui l'inviato di FcInterNews.it, l'ex patron nerazzurro Massimo Moratti parla dei temi caldi in casa Inter.

Rinnovo Icardi. Cosa ne pensa?

"Non so di cosa si tratti, ma spero che rimanga all'Inter perché è il più determinante e non possiamo perderlo".

Come bisogna gestire il caso mediatico così? E' meglio il silenzio?

"Quello sempre (ride, ndr), dipende da loro come la vogliono gestire. Ma credo e spero che si risolva tutto".

Cosa può portare Marotta all'Inter?

"La sua esperienza può servire, mette in condizione Zhang di avere un supporto importante".

A cosa deve puntare l'Inter per riprendere la Juventus?

"Ci si illude a pensare che sia irraggiungibile, ma l'illusione è una cosa bellissima. L'Inter deve rientrale in Champions, poi ci sono la Coppa Uefa e la coppa Italia che non vanno sottovalutate".

Le piacerebbe un ritorno di Mourinho?

"Sono affezionato, sarò sempre vicino a lui ma abbiamo un allenatore che deve dimostrare ancora la sua bravura e quindi lasciamolo lavorare".

Da tifoso preferirebbe Simone o Mourinho?

"Se ne parlo io sembra una cosa antipatica nei confronti di Spalletti. Sono due persone a cui ho voluto e voglio bene. Poi certo: Mourinho è speciale".

