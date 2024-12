Ancora un ko per il Milan di Fonseca che scivola anche in casa dell'Atalanta. A fine partita l'attaccante rossonero Alvaro Morata, presentatosi a DAZN per commentare il risultato, ha risposto sulla mancanza di continuità citando la vittoria del derby contro l'Inter: "Perché non siamo continui? Perché tante volte non facciamo le partite complete. Facciamo molto bene in diversi lati della partita ma poi, non è che non siamo concentrati, concediamo gol che non dovremmo. Questo è quello che non ti fa avere questa regolarità. Ma lavoriamo bene, speriamo di trovarla. Abbiamo degli obiettivi, tra pochi giorni abbiamo anche la possibilità di giocarci la Supercoppa. Dobbiamo prendere le cose che non abbiamo fatto bene e migliorarle, e continuare con le cose che abbiamo fatto bene. Non possiamo fare altro, non è che quando vinciamo contro l’Inter o a Madrid siamo i migliori e quando perdiamo partite così siamo un disastro. Però dobbiamo trovare regolarità e bisogna capire che contro queste squadre bisogna stare sempre sul pezzo in ogni minuto della partita".