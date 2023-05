Intercettata dai colleghi di RFV dopo la conferenza stampa del '21esimo Memorial Niccolò Galli', l'ex allenatrice della Nazionale Italiana, Carolina Morace ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia: "Secondo me il pronostico di Fiorentina-Inter non è scontato. L'Inter è più attrezzata, secondo me seconda solo alla Juventus come qualità di rosa. La Fiorentina dal canto suo ha grande organizzazione di gioco. La partita è aperta, anche perché l'Inter è un po' altalenante.

Inzaghi è bravo nelle partite secche, ma Italiano ha dimostrato di poterlo mettere in crisi. La Fiorentina è una squadra che crea molto, basta guardare il dato sugli expected goals. Gli attaccanti della Fiorentina son partiti male, ma con la crescita di tutti, Nico Gonzalez in prima, la squadra si è trasformata. In generale, dico che la Fiorentina non ha nulla da perdere contro l'Inter, i nerazzurri sì".