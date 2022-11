Dopo l'intervento di qualche giorno fa per la riduzione della frattura malleolo-peroneale rimediata nel match contro il Verona, Stefano Sensi va verso il recupero. Il centrocampista nerazzurro, in prestito al Monza ha iniziato il percorso riabilitativo al Centro Sportivo Luigi Berlusconi-Monzello come si legge su Gianlucadimarzio.com.