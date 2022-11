Il rientro in campo di Stefano Sensi è fissato per l'inizio di febbraio del 2023. Questi i tempi stimati dai colleghi della Gazzetta dello Sport per il recupero del centrocampista, uscito in lacrime al tramonto di Monza-Hellas Verona dopo aver rimediato la frattura malleolo-peroneale, conseguenza di un duro fallo di gioco di Kamaldeen Sulemana. Il giocatore, come ha fatto sapere il club brianzolo ieri, si sottoporrà a un intervento dopodiché starà ai box per due mesi e mezzo, saltando circa otto partite.