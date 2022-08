Andrea Ranocchia non si è fatto abbattere dall'infortunio serio che ieri lo ha costretto a uscire in barella dal campo del 'Maradona' anzitempo durante Napoli-Monza. Il giorno dopo, pubblicando su Twitter la foto che lo ritrae sul divano con la gamba ingessata, l'ex difensore dell'Inter ha voluto rassicurare i tifosi brianzoli promettendo di tornare in tempi relativamente brevi: "Lottando! Grazie a tutti per i vostri messaggi. Posso solo dirvi che tornerò presto".