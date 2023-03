Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa del calcio italiano in generale: "Io tifo sempre per le squadre italiane in Europa. Il nostro calcio è un orgoglio ma c'è anche tanto da migliorare, soprattutto dal punto di vista del settore giovanile. Mi auguro fortemente che il Monza possa dare più giocatori possibili alla Nazionale italiana".