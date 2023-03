Dopo aver concesso la porta ad Alessio Cragno a Salerno, Raffaele Palladino , allenatore del Monza, annuncia il ritorno di Michele Di Gregorio tra i pali biancorossi per l'incontro di domani contro l'Empoli: "La settimana scorsa l'ho voluto comunicare mettendoci la faccia, volevo dargli una possibilità e credo che Alessio Cragno abbia fatto una buonissima partita. Contro l'Empoli partirà Di Gregorio dall'inizio perché comunque esistono delle gerarchie".

Palladino dà indicazioni importanti anche sulle condizioni di Stefano Sensi: "Questa settimana l'ho visto molto meglio, ce l'ha messa tutta per rientrare. Ho centellinato le sue presenze perchè avevo il timore di ricadute. Non ha i 90 minuti nelle gambe ma è a disposizione. Mota Carvalho invece ha avuto una distorsione alla caviglia, i tempi di recupero non saranno lunghissimi".