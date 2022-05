Alle roboanti dichiarazioni dagli spogliatoi dell'Arena Garibaldi del presidente Silvio Berlusconi si aggiungono anche quelle del direttore sportivo del Monza neopromosso in Serie A, Filippo Antonelli Agomeri, che garantisce che il club brianzolo si vuole regalare un debutto nella massima divisione non da comprimaria, a partire dal calciomercato: "Sarà un'estate magnifica, il Monza prenderà giocatori di alto livello come la proprietà vuole. Un colpo già pronto? Qualcosa bolle in pentola ma non posso parlare ora, con questa proprietà può solo arrivare qualcosa di magico. Belotti? E' un grande attaccante ma come tanti altri, non posso escludere niente", le sue parole a DAZN.