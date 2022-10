"Abbiamo chiesto in rinvio della partita di lunedì con il Bologna perché la squadra è sotto shock". Lo ha detto Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, direttamente dall'ospedale dove questa mattina è stato operato con successo Pablo Marì. Il difensore dei lombardi, accoltellato ieri al centro commerciale di Assiago, resterà fermo per diversi mesi. "Lo ha aiutato essere un atleta. Almeno tre mesi per rivederlo in campo", ha spiegato Galliani.