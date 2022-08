Non c'è sereno all'orizzonte di Andrea Ranocchia dopo l'infortunio rimediato quest'oggi al Maradona contro il Napoli. Ai microfoni di DAZN, l'allenatore del Monza Giovanni Stroppa, interpellato sulle condizioni dell'ex difensore dell'Inter, non ha rilasciato dichiarazioni confortanti: "Per quello che mi ha detto è grave. Domani faremo gli accertamenti". In conferenza stampa Stroppa è ancora più dettagliato: "Gli è rimasta sotto la caviglia nella scivolata, lui pensa che sia qualcosa di importante".