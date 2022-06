Intervenuto ai microfoni della trasmissione 'Bar Forza Lupi' in onda sulle frequenze di Centro Suono Sport, Marco D'Alessandro, centrocampista del Monza neo-promosso in Serie A ed ex della Roma, ha parlato del trionfo dei giallorossi di José Mourinho in Conference League: "È stato bellissimo, ho cominciato a crederci già prima della semifinale. Pensavo fosse una competizione che si potesse vincere, non è mai facile alzare un trofeo in Europa, era dai tempi di Mourinho all’Inter che non si vinceva fuori dai nostri confini. Vincere a Roma poi è incredibile, sapevo che questo gruppo poteva dare qualcosa di più". Sul portoghese ha poi aggiunto: "È un tecnico incredibile, la storia parla per lui. La Roma per me farà una bellissima campagna acquisti, ha costruito delle basi ottime per fare una stagione da protagonista".