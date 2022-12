L'esterno sinistro del Monza Carlos Augusto ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi giorni dalla partita contro la Fiorentina che segnerà il ritorno in campionato della squadra di Raffaele Palladino: "Voglio fare la storia del Monza e andare ai Mondiali. Sono stato felicissimo di aver portato il Monza in Serie A, portarlo anche in Champions League sarebbe fantastico".

Che si aspetta alla ripresa?

“Abbiamo fiducia e consapevolezza in squadra, ma sappiamo che sarà un mese difficile. Abbiamo Fiorentina, Inter e poi Juventus. Ma sento la fiducia del gruppo, credo che possiamo fare punti anche in queste partite”.