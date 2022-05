Si avvicina il calcio d'inizio della finale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie A tra Pisa e Monza, coi brianzoli che arrivano all'Arena Garibaldi forti del 2-1 ottenuto all'andata all'U-Power Stadium. La formazione di Giovanni Stroppa insegue la sua prima volta nel massimo campionato, e ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Pirola, difensore di scuola Inter, non esita a definire questa sfida il match più importante della sua carriera: "Decisamente sì, però la affronterò come tutte le altre, con serenità e tranquillità. All'andata abbiamo fatto una partita molto positiva, peccato per il gol preso a tempo scaduto ma fa parte del gioco; abbiamo fatto comunque una buona prestazione. Ora dobbiamo venire qui e cercare di fare risultato: il Pisa attaccherà da subito mettendoci pressione, dobbiamo tenere botta come sappiamo fare e cercare poi di fargli male anche noi. Il tifo caldo? Fa parte del gioco, i tifosi a volte ce li hai in casa a volte no ma è così".