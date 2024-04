Riccardo Montolivo esprime un giudizio sul lavoro complessivo di Stefano Pioli dagli studi di Dazn. Nell'idea della piazza, secondo l'ex giocatore del Milan, influisce molto quanto accaduto nelle ultime stracittadine.

"Questi ultimi derby persi credo siano il motivo per cui una parte della piazza non vuole più Pioli allenatore. Il lavoro del tecnico sulla panchina del Milan è ottimo se guardiamo agli anni passati, ma tanti non gli perdonano i derby perché in gran parte di questi non c'è stata proprio partita".