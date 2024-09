Arrivano, ovviamente, anche le prime reazioni della politica milanese dopo l'incontro nel quale Inter e Milan hanno proposto al Comune di tornare a pensare a un nuovo stadio nell’area di San Siro. Un'idea che non piace per nulla a Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde in Consiglio Comunale: "E una follia avere due stadi, il Comune detti la linea. Sì alla ristrutturazione di San Siro", le sue parole riportate da Rainews.it.