Sofia Goggia non è mai stata un personaggio che le manda a dire. Nell'intervista pubbicata oggi su Tuttosport dimostra ancora una volta di non avere peli sulla lingua. "Io sono contro ogni pregiudizio e difendo con forza i diritti e le libertà, specie quelle delle donne. Ma ancor più c’è un problema di sostenibilità. Si parla tanto di crisi energetica e di cosa dobbiamo fare per limitare i consumi ed essere sostenibili e poi vediamo stadi nel deserto con l’aria condizionata e costruiti sui lavoratori morti senza diritti.