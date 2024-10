Arriverà a breve la decisione della FIFA sulle sedi dei Mondiali del 2030 e del 2034. A fornire gli ultimi dettagli sul percorso di selezione è lo stesso organo del calcio mondiale che ha comunicato ufficialmente che le sedi dei due Mondiali saranno decise dal Congresso Straordinario FIFA, convocato per l’11 dicembre 2024 in conference call alle 15.00, ora italiana.

Quest’ultimo atto, a meno di clamorose sorprese, darà il via libera definitiva a Spagna, Portogallo e Marocco, con un'appendice sudamericana tra Argentina, Uruguay e Paraguay, per quanto riguarda l’edizione del 2030, e all’Arabia Saudita per il 2034.