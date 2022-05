(ANSA) - La FIFA ha confermato che la partita tra Brasile e Argentina, valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022, andrà giocata comunque dopo che la commissione d'appello ha respinto il ricorso delle due federazioni interessate. Il match, in calendario lo scorso 5 settembre a San Paolo, fu interrotto dopo soli cinque minuti di gioco per l'intervento delle autorità sanitarie locali, che accusarono quattro giocatori argentini i aver violato il protocollo anti-Covid.