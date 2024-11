Sarà la FIFA a giudicare eventuali controversie tra le squadre partecipanti alla Coppa del Mondo per club che vorranno portare lo stesso giocatore al torneo che si terrà negli Stati Uniti l'anno prossimo, secondo le regole del torneo pubblicate martedì. Il fatto che il torneo sia in calendario anche oltre il 30 giugno ha spinto la FIFA a trovare soluzioni per i nuovi problemi di trasferimento legati in particolare ai giocatori potenzialmente svincolati, come Kevin De Bruyne, Alphonso Davies, Joshua Kimmich e Leroy Sané, il difensore dell'Inter Denzel Dumfries e Ferland Mendy del Real Madrid.

"Se due club desiderano includere lo stesso giocatore nella rispettiva lista provvisoria, la segreteria generale della FIFA deciderà per quale club il giocatore potrà essere inserito, dopo aver ascoltato tutte le parti interessate", affermano le regole del torneo dell'organismo calcistico mondiale.