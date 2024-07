La FIFA lancia l'asta per i diritti televisivi della prima (2025) e seconda edizione (2029) del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, ma solo nelle Americhe, in Asia e in Medio Oriente & Nord Africa. Il bando non riguarda per ora l'Europa.

"Questo processo di gara per le edizioni 2025 e 2029 del nuovo Mondiale per Club permetterà alla FIFA di selezionare l’entità o le entità più adatte a garantire gli impegni di trasmissione e programmazione richiesti su base globale, regionale o specifica per territorio. Una seconda fase, che coprirà l’Europa e l’Africa sub-sahariana, sarà organizzata successivamente, con date precise che saranno comunicate a tempo debito - si legge nella nota -. Inoltre, la FIFA cerca di mantenere il diritto di coinvolgere i club partecipanti, quando applicabile, inclusa la European Club Association (ECA) attraverso uno stile innovativo e progressivo di consultazione e decision-making. Questo per garantire che la competizione sia costruita dal basso verso l’alto come un prodotto congiunto, beneficiando dell’esperienza, dell’expertise e dei preziosi contributi sia della FIFA che dei club partecipanti di tutto il mondo. Pertanto, la FIFA si riserva il diritto di coinvolgere i club partecipanti (inclusi quelli rappresentati dall’ECA) in merito agli elementi di valutazione, assessment o decision-making di questo processo di offerta".